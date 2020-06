Le Kenya interdit le plastique à usage unique dans les zones protégées

Le Kenya va à partir de vendredi interdire tous les plastiques à usage unique – comme les bouteilles d’eau ou les pailles – dans ses parcs nationaux, plages, forêts et autres zones protégées. Annoncée il y a un an, l’entrée en vigueur de cette mesure a été confirmée par le ministre du Tourisme, Najib Balala, dans une lettre envoyée aux industriels la semaine dernière.

Trois ans après l’interdiction des sacs plastiques – une des plus strictes au monde -, cette nouvelle mesure se concrétise à l’occasion de la journée mondiale de l’Environnement, vendredi.

« Cette interdiction est à nouveau une première qui vise à faire face à la catastrophique pollution au plastique qui touche le Kenya et le monde, et nous espérons qu’elle va catalyser des politiques et des mesures similaires au sein de la communauté d’Afrique de l’Est », a déclaré vendredi le ministre dans un communiqué.

Avant l’épidémie de coronavirus, le Kenya accueillait chaque année deux millions de touristes, attirés par les splendides plages de l’océan Indien et par la découverte du « Big Five » – les cinq animaux emblématiques de la savane.

L’interdiction a été saluée par le militant écologiste Dipesh Pabari, initiateur du premier voilier entièrement construit en plastique recyclé, qui en 2019 a parcouru les côtes kényanes et tanzaniennes pour sensibiliser à la pollution au plastique.

« Nous avons pu observer les effets catastrophiques que les plastiques à usage unique ont sur nos écosystèmes et nos communautés », a déclaré M. Pabari dans un communiqué. « Et maintenant, à l’heure de la pandémie, nous sommes aux premières loges pour voir ce qui se passe lorsque nous détruisons notre planète », a-t-il ajouté.

Comme dans beaucoup d’endroits du monde, où bouteilles, bouchons, pailles et autres couvercles en plastique sont fabriqués pour n’être utilisés qu’une seule fois puis jetés, le Kenya est affecté par la pollution au plastique, qui en plus d’altérer les paysages, peut étouffer les tortues, le bétail ou les oiseaux.

Le programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP) estime que plus de 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produits à l’échelle du globe depuis le début des années 1950, quelque 60% de ce volume finissant dans des décharges ou bien dans l’environnement.​

