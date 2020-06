Le Président burundais proclamé félicité par les FDLR

Par Marie-France Cros.

Le lieutenant-général Victor Byiringiro, président ad interim des FDLR (rébellion armée hutue rwandaise, issue des génocidaires) a envoyé le 26 mai une lettre de félicitations au général-major Evariste Ndayishimiye, candidat à la présidentielle du CNDD-FDD (parti au pouvoir au Burundi depuis 2005) proclamé chef de l’Etat jeudi par la Cour consitutionnelle.

Les FDLR « ont l’insigne honneur de vous adresser leurs vives et sincères félicitations », indique la lettre, dont La Libre Afrique.be a reçu copie, « à l’occasion de votre brillante et démocratique élection du 20 mai ». Les élections générales du 20 mai ont été marquées par de nombreuses irrégularités et des chiffres si fantaisistes que la Commission électiorale nationale indépendante (Ceni) les avait retirés deux jours après les avoir proclamés. La Cour constitutionnelle a néanmoins rejeté le recours présenté par le principal parti d’opposition, le CNL (ex-FNL-Palipehutu) d’Agathon Rwasa.

La lettre du chef militaire des FDLR – qui dit celles-ci « toujours soucieuses de contribuer au retour de la paix dans la région des Grands lacs » bien que ce groupe armé soit un des principaux responsables des violences à l’est du Congo – prie le président burundais proclamé « de ne ménager aucun effort dans la recherche d’une solution durable au problème rwandais ».

Sous le président burundais sortant, Pierre Nkurunziza, les relations avec le Rwanda se sont considérablement déteriorées, ces dernières années et Gitega a recours à des FDLR pour entraîner la milice du parti au pouvoir, les Imbonerakure, qui font régner la terreur dans le pays. Les FDLR sont issues de la réunion d’anciens militaires de l’armée d’Habyarimana et de sa milice Interahamwe, qui avaient activement participé au génocide de 1994 (un million de morts).

