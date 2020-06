Afrique du Sud: la justice ordonne la révision de certaines mesures du confinement

La justice sud-africaine a ordonné mardi au gouvernement de revoir certaines mesures décidées dans le cadre du confinement contre le coronavirus, estimant qu’elles violaient les libertés garanties par la Constitution. « Les mesures promulguées par la ministre de la Coopération et des Affaires traditionnelles », Nkosazana Dlamini-Zuma, « sont déclarées anticonstitutionnelles et invalides », a estimé un juge de Pretoria, saisi par des ONG et un individu.

Le magistrat a toutefois suspendu l’application de sa décision pendant deux semaines afin de laisser au gouvernement le temps de « revoir, amender et republier » les mesures à ses yeux contraires à la loi.