RDCongo: décès de Lugi Gizenga à Kinshasa

Par Marie-France Cros.

La presse kinoise a annoncé mardi à l’aube le décès, aux cliniques Ngaliema de la capitale, de Lugi Gizenga, fils aîné d’Antoine Gizenga et secrétaire permanent du Parti lumbiste unifié (Palu).

Né en 1965 à Kinshasa, il était l’aîné des trois enfants Gizenga. Son prénom est une combinaison des premières lettres de « Lumumba » et de « Gizenga », son partisan. Le second fils Gizenga se prénomme « Lumumba ».

Le défunt est décédé dans la nuit de lundi à mardi aux cliniques Ngaliema rapportaient mardi matin Politico et Actualité.cd.

Etudes primaires à Moscou

Lugi Gizenga avait fait ses études primaires à Moscou, où son père s’était exilé, et ses études secondaires en France et à Brazzaville. Il avait obtenu une licence en fiscalité à l’Institut supérieur d’études sociales de Kinshasa et a travaillé pour le ministère des Mines sous Martin Kabwelulu.

Père de trois enfants, sa personnalité a eu du mal à s’affirmer face à son père, l’autocratique fondateur du parti. En octobre 2015, Lugi devint secrétaire permanent du Palu, après y avoir milité toute sa vie. Il était chargé d’organiser le … premier congrès de ce parti créé en 1964 – sans succès jusqu’à son décès. Début 2018, il avait été limogé sans ménagement par « le Vieux » pour avoir pris une initiative politique avec Adolphe Muzito, lui aussi du Palu: la signature d’un accord avec le MLC de Jean-Pierre Bemba en vue des élections de fin 2018. Il avait été discrètement réhabilité plus tard, entre séjours à l’hôpital et périodes de conscience du patriarche. Ce dernier était dédécé en février 2019.

Que pensez-vous de cet article?