RDCongo: plainte contre Kabila: son accusateur jugé à huis clos

Par Marie-France Cros.

C’est à huis clos que Pascal Mukuna a comparu vendredi devant son juge à la prison de Makala. Après avoir déposé à la Cour constitutionnelle, le 7 mai dernier, une plainte contre l’ex-président Joseph Kabila pour dix cas de meurtre et massacre, M. Mukuna avait été visé par une plainte pour viol et incarcéré le 14 mai. On n’a pas de nouvelles des suites judiciaires de la plainte contre l’ancien chef de l’Etat.