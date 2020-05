Le Sénat congolais rejette les poursuites contre son président, Alexis Thambwe Mwamba

Les sénateurs congolais ont rejeté mardi à l’unanimité la demande de la levée des immunités introduite par le procureur général près la Cour de cassation afin d’engager des poursuites contre le président de la chambre haute du parlement de la République démocratique du Congo (RDC), Alexis Thambwe Mwamba, rapporte mercredi la presse kinoise. M. Thambwe était visé par une plainte pour diffamation et imputation dommageable déposée par la sénatrice Bijoux Goya Kitenge.

Thambwe et la sénatrice de l’Alliance des Forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) avaient eu une altercation début mai en plénière autour de la question du coût de la réhabilitation du bâtiment du Sénat et de ses dépendances, dans un contexte de suspicion de corruption. Elle s’interrogeait sur la procédure suivie pour faire exécuter ces travaux pour plus de trois millions de dollars et sur l’éventuelle absence d’appel d’offres. Elle demandait à M. Thambwe – protocolairement le deuxième personnage de l’Etat après le président de la République – de présenter tous les documents officiels relatifs à ces travaux.

En vertu du vote intervenu mardi, les sénateurs ont mis fin à toute possibilité de poursuite judiciaire dans le cadre de cette plainte contre M. Thambwe conformément à l’article 107 de la Constitution cingolaise.

Pour le Sénat, autoriser les poursuites judiciaires contre son président conduirait au blocage du fonctionnement du parlement et limiterait la liberté des parlementaires de s’exprimer dans l’accomplissement de leur mission.

Le journal ‘Le Phare’ souligne que la requête de la justice « ne pouvait qu’être recalée » au regard de la majorité numérique dont dispose au Sénat le Front commun pour le Congo (FCC), la plateforme de l’ancien chef de l’Etat Joseph Kabila auquel appartient M. Thambwe.

