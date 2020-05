Au moins 38 civils ont été massacrés au cours de plusieurs tueries depuis vendredi dernier par le groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l’est de la République démocratique du Congo, a indiqué mercredi une source onusienne à l’AFP. Des sources locales avancent un bilan encore plus lourd avec une quarantaine de civils tués rien qu’entre lundi et mardi aux confins des provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.