Plus d’un million de Zambiens menacés par la famine à cause d’inondations

Plus d’un million de personnes sont menacées de famine en Zambie, à la suite d’inondations survenues dans le nord et l’est du pays, a averti mercredi le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU. Les provinces de Luapula et de l’Orient ont subi ces dernières semaines de très fortes précipitations après la saison traditionnelle des pluies (novembre-avril).