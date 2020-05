RDC : L’armée congolaise se déploie le long de la frontière zambienne

L’armée congolaise a entrepris de se déployer dans toutes les localités frontalières avec la Zambie, dans un contexte de tensions à la frontière commune entre les deux pays et sur fond de rumeurs sur une présence militaire zambienne en République démocratique du Congo, a affirmé jeudi un responsable local cité par la radio onusienne Okapi.

« Nous sommes en train de déployer des militaires, renforcer la sécurité totale au niveau de nos limites frontalières congolaises et zambiennes (…) au niveau de Moliro, et à Kalubamba, à Libondwe, à Kibanga, voire même à Kapingu, à Mwange et à Musosa, voire même Kabondwe« , a indiqué l’administrateur du territoire de Moba dans la province du Tanganyika, Didier Mumbere.

Selon des sources locales, des militaires zambiens occupent depuis un mois Moliro, une localité située sur la rive occidentale du lac Tanganyika, tout près de la frontière avec la Zambie.

A la mi-mars, des combats avaient opposé les Forces armées de la RDC (FARDC) et l’armée zambienne, appuyée par des hélicoptères, à Moliro, faisant au moins un mort de part et d’autre.

Lors de leurs contacts diplomatiques, les autorités des deux pays avaient convenu de résoudre ce différend frontalier par voie pacifique.

Des incidents similaires entre les deux armées avaient éclaté en 1996, en 2006 et en septembre 2016 autour d’une localité congolaise facilement accessible du côté zambien alors que du côté congolais, le marécage rend difficile tout accès.

