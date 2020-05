Air France de retour en Afrique le 3 juin

Air France reprendra ses vols commerciaux en direction du continent africain dès le 3 juin prochain. mais le vrai redécollage se fera à partir du 15 juin.





Les premiers vols de la compagnie française partiront de Charles De Gaulle à Paris, le 3 juin 2020. Mais toutes les destinations africaines ne redécolleront pas immédiatement.

La Côte d’Ivoire et le Benin seront les premiers à être desservis, le 3 juin 2020. Il s’agit des vols en direction d’Abidjan avec escale à Cotonou. Un sol vol est prévu dans la semaine du 3 et 11 juin.

Les vols directs sur Abidjan et Cotonou, eux, reprendront le 15 juin, avec une fréquence de 4 vols par semaine.

Le 15 juin sera le grand jour pour la reprise des vols si tout se passe bien. En effet, à cette date, les vols reprendront sur Conakry (Guinée) via Nouakchott (Mauritanie), avec une fréquence de 2 vols par semaine. Mais aussi sur Lomé (Togo), avec escale à Niamey (Niger). Il y en aura 3 par semaine. Même date de reprise pour les vols directs sur le Cameroun (destination Yaoundé puis Douala).

D’autres vols sont programmés pour le 16 juin 2020. Trois vols directs sont ainsi annoncés pour Bangui (Centrafrique – un vol par semaine), Dakar (Sénégal – 4 vols par semaine) et Lomé (Togo – un vol par semaine).

C’est aussi le 16 mai que reprendront les départs sur Abidjan (Côte d’Ivoire), avec escale à Bamako (Mali – 4 vols par semaine), ainsi que les vols sur Brazzaville (Congo avec escale à Kinshassa en RDC – 4 départs par semaine). Les vols en direction de Kinshassa via Bazzaville, sont annoncés, eux, pour le 19 juin 2020.

Les vols sur Conakry en Guinée, avec escale à Nouakchott en Mauritanie, débutent le 17 juin 2020, avec une fréquence de 2 vols par semaine.

Les vols directs sur Djibouti, reprennent quant à eux, le 19 juin (avec 1 vol par semaine). Libreville au Gabon, commencera à être desservi à partir du 21 juin 2020, avec une fréquence de 4 vols par semaine.

