RDCongo: plainte contre Kabila: une contre-plainte est elle-même contrée

La plainte déposée la semaine dernière par une plateforme de la société civile, Eveil Patriotique, contre l’ex-président Joseph Kabila pour dix cas d’assassinat et massacre – une liste non exhaustive, selon la plainte – a provoqué de nouvelles attaques contre le président d’Eveil patriotique, Pascal Mukuna, évêque d’une église du réveil. L’une d’entre elles, une plainte pour viol, suscite des interrogations.

Le 7 mai, plainte avait été déposée contre Joseph Kabila par le président d’Eveil Patriotique, Pascal Mukuna, appuyé par son vice-président, Jean-Claude Katende qui, par ailleurs, dirige l’Asadho (Association africaine des droits de l’Homme). Quelques jours auparavant, alors qu’était annoncé ce dépôt de plainte, une vidéo de relations sexuelles dans un véhicule entre un homme ayant un visage ressemblant à celui de l’évêque Mukuna et une femme dont le visage n’apparaît pas avait été largement diffusée sur les réseaux sociaux à Kinshasa.

Plainte pour viol

Et le lendemain la presse de Kinshasa diffusait la copie d’une plainte contre Pascal Mukuna, datée du 6 mai, d’une certaine Mamie Tshibola qui accuse ce dernier de viol, « rétention de documents » et menaces de mort. Dans cette plainte, Mamie Tshibola se présente comme « la veuve de M. Kantshia Milongo, ancien collaborateur » du « pasteur » Mukuna. A la mort de son mari, accuse-t-elle, Pascal Mukuna s’est « arrogé le pouvoir de partager les biens de feu mon mari sans tenir compte de mes droits de veuve » et a gardé les documents de propriété, proposant de les rendre à Mamie Tshibola en échange de services charnels. « Son avocat m’avait convaincue d’accepter cette offre », écrit la plaignante en toutes lettres. Elle explique ensuite que s’étant rendue dans le bureau de l’évêque évangélique, ce dernier l’a « contrainte d’avoir des relations sexuelles avec lui » sous la menace d' »une arme ».

Cette plainte semble indiquer en outre que la femme de la vidéo sexuelle et Mamie Tshibola ne font qu’une, puisqu’elle ajoute que Pascal Mukuna l’a « exposée au public en exposant mes images qui portent atteinte à ma dignité » – bien que le visage de la femme n’apparaisse pas sur la vidéo.

« Présumé coupable »

Dès samedi, le ministre des Droits de l’Homme, Andre Lite – issu du parti du kabiliste Lambert Mende – entrait à son tour dans la danse même si ce n’était pas du pas le plus léger. Selon Actualité.cd, il a insisté auprès des institutions judiciaires pour que la plainte de Mamie Tshibola soit traitée avec « diligence » parce que « la présumée victime est une femme. Les femmes, en matière de droits de l’Homme, sont rangées dans la catégorie des personnes vulnérables », même s’il envisage que « M. Mukuna, qui est présumé coupable » puisse être blanchi.

Là-dessus est venue se greffer une jeune sœur de Mamie Tshibola qui, elle aussi, dans des émissions de cyber-médias, accuse Pascal Mukuna de l’avoir violée.

Ce n’est pas la veuve

Mais là ne s’arrêtent pas les rebondissements. En effet, l’agence de presse APA dévoilait lundi matin que la fille aînée du défunt dont l’héritage était attendu par Mamie Tshibola, a, à son tour, réagi à l’affaire. Julienne Kapinga Nkatshia a nié connaître Mamie Tshibola. La famille n’a jamais entendu son nom du vivant du père décédé, dit-elle, ni même aux funérailles de ce dernier. Et de produire, à l’appui de ses dires, l’acte de mariage du défunt avec sa mère, qui n’est pas Mamie Tshibola.

La jeune fille a aussi produit le livret de propriété de la parcelle sur laquelle Mamie Tshibola a des revendications au nom de son fils mineur. Julienne Kapinga Nkatshia exige un test ADN de ce dernier, assurant que s’il est réellement le fils de feu Nkatshia, il sera intégré à la liste des héritiers. Selon APA, le défunt ne possédait qu’une seule parcelle et avait confié à Pascal Mukuna le livret de propriété lorsqu’il était tombé malade; après son décès, son supérieur avait rendu le document de propriété à la famille.

