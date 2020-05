RDC : Vital Kamerhe comparaît lundi devant ses juges à Kinshasa

Par Marie-France Cros

Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, comparaîtra lundi devant ses juges, à Kinshasa, pour son implication présumée dans des détournements de fonds. Il est détenu à la prison de Makala depuis le 8 avril et la justice congolaise a refusé d’accéder à ses demandes de libération.

Considéré jusqu’ici comme un “faiseur de rois” en raison de son rôle pour aider Joseph Kabila a être élu en 2006 et pour s’être entendu avec Félix Tshisekedi et Joseph Kabila afin que le premier accède à la Présidence en 2019, Vital Kamerhe semblait béni des dieux l’an dernier, après des années de vaches maigres. A 61 ans, il compte cependant beaucoup d’adversaires, après plusieurs passages du camp kabiliste à celui de l’opposition et retour, qui l’ont privé de la confiance des diverses factions en présence.

Un mariage tapageur attire l’attention

Père de 14 enfants, il avait attiré l’attention sur lui, en 2019, par un remariage au luxe tapageur avec une belle Indo-Congolaise, Hamida Chatur, ex-épouse de la vedette de la chanson JB Mpiana puis d’un négociant en diamants, Didi Kinuani. Alors que cette débauche de dépenses faisait jaser, le nom de Kamerhe commençait à être cité dans des dossiers d’attribution de marchés publics de gré à gré et non par appel d’offres comme l’exige la loi.

Une de ces affaires l’a rattrapé, début avril 2020, quand ce qui semblait impossible est arrivé: son incarcération et sa mise en accusation par le procureur général de la République.

Détournements de fonds publics avec un Libanais

Ce dernier lui reproche des détournements d’argent public avec un Libanais de 79 ans, Samih Jammal, lui aussi incarcéré à Makala. Un fonctionnaire chargé de l’import/export à la Présidence congolaise, Jeannot Muhima Ndoole, 50 ans, est également poursuivi dans cette affaire, mais laissé en liberté.

Selon un document signé par le procureur général, Jammal et Kamerhe sont accusés d’avoir, à trois reprises, détourné de l’argent public qui avait été versé à des sociétés appartenant au Libanais pour la construction de maisons préfabriquées destinées à des militaires et à des policiers, dans le cadre du « Programme des 100 jours » du président Tshisekedi.

Entre mars 2019 et janvier 2020, 48.831.148 dollars auraient ainsi été détournés, après avoir été versés à Samibo sarl pour construire 1500 maisons. Entre août et septembre 2019, 2.137.000 dollars avaient connu le même sort après avoir été payées à Husmal sarl pour construire 3000 maisons. Et, le 21 août 2019, 1.154.800 dollars, destinés à payer le dédouanement de containers contenant du matériel pour ces constructions, avaient été détournés également.

Si les accusés étaient jugés coupables, ils risquent de 1 à 21 ans de travaux forcés, la suppression de leurs droits d’éligibilité et l’interdiction d’accès à la fonction publique.

Kamerhe corrompu par l’intermédiaire de sa belle-fille

Samih Jammal est aussi accusé, à titre personnel, de blanchiment de capitaux pour avoir « intentionnellement déguisé ou dissimulé l’origine de la somme détournée » en « transférant une partie de celle-ci au Liban par des canaux informels ». Il risque pour cela 5 à 10 ans de prison et une amende qui peut atteindre jusqu’à six fois la somme détournée.

Le Libanais est aussi accusé de corruption de fonctionnaire pour avoir octroyé à Vital Kamerhe, par l’intermédiaire de Soraya Mpiana – fille de JB Mpiana et de la nouvelle Madame Kamerhe, Hamida Chatur – « une partie de sa concession » à Ngaliema, afin d’obtenir que le directeur de cabinet du Président octroie les marchés de construction des maisons aux sociétés de Jammal. Ce dernier risque, pour cette inculpation, 15 ans de prison et une amende.

Vital Kamerhe, de son côté, est accusé d’avoir été corrumpu par Jammal pour avoir accepté cette concession de Ngaliema et « plusieurs avantages pécuniaires indus, afin d’abuser de son influence réelle en tant que superviseur du programme des 100 jours du chef de l’Etat ».

Vital Kamerhe cherche une aide de l’Onu

Vital Kamerhe s’est, selon la lettre d’information Africa Intelligence, adressé au cabinet d’avocats parisien FTMS (Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et Associés) pour saisir le groupe de travail de l’Onu sur les détentions arbitraires. Celui qui reste directeur de cabinet du président Tshisekedi estime, en effet, qu’il n’est pas prouvé que sa détention soit nécessaire à la poursuite de l’enquête. Il se plaint par ailleurs de problèmes pulmonaires et semble avoir découvert que les conditions de détention à Makala n’obéissent pas aux critères internationaux.

FTMS a déjà saisi avec succès ce groupe de travail onusien dans d’autres affaires. A son initiative, ce dernier avait déclaré « arbitraires » la détention de l’ex-ministre sénégalais Karim Wade, accusé d’enrichissement illicite et détournement de fonds, en 2015, et celle de l’ex-ministre gabonais Magloire Ngambia, accusé d’irrégularités dans l’attribution de marchés publics, en 2017.

Une autre figure de l’UNC (Union pour la nation congolaise), le parti de Vital Kamerhe, a vu, le 28 avril dernier, le procureur général demander à l’Assemblée nationale la levée de son immunité parlementaire en vue de le poursuivre, lui aussi. John Ntumba est en effet député de Kananga (Kasaï-central), ministre de la Formation professionnelle et conseiller du président Tshisekedi. Le gouverneur du Kasaï-central, Martin Kabuya, l’accuse du détournement de « 32 millions de dollars » destinés à sa province dans le cadre du Programme des 100 jours.

