RDC : Duel au Sénat, Bijoux Kitenge dépose plainte contre Alexis Thambwe

Le combat aux points n’est pas terminé entre la sénatrice du Haut-Katanga Bijoux Goya Kitenge, issue du parti de Modeste Bahati (AFDC-A), et le président de cette assemblée Alexis Thambwe Mwamba.

Le 29 avril dernier, la sénatrice, un temps candidate pour le poste de questeur dans cette haute assemblée, interrogeait publiquement le président du Sénat sur les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les travaux de rénovation de l’hémicycle du Sénat et de ses dépendances. Demandant dans la foulée à son président de bien vouloir rendre public les contrats liés à ces travaux et de justifier les choix des opérateurs et comment leur avait été attribué ce chantier.

Le lendemain, le 30 avril, devant moult médias, le président du Sénat décidait de répondre à la dame, non en déposant les pièces demandées mais en s’épanchant sur le comportement qu’aurait affiché la sénatrice-candidate questeur alors que les postes étaient en négociations. Des propos peu flatteurs pour la dame.

Du coup, celle-ci a décidé de déposer plainte (lire ci-dessous) contre le président du Sénat pour « imputations dommageables et injures publiques » devant la Cour de cassation de Kinshasa/Gombe.

Dans son courrier, la sénatrice du Haut-Katanga rappelle en passant que le président du Sénat n’a pas déposé les pièces justificatives demandées pour les travaux réalisés dans « son » hémicycle…

2-1 pour la sénatrice dans ce vaudeville peu flatteur pour les institutions congolaises.

Que pensez-vous de cet article?