Coronavirus: les Rwandais retournent travailler avec entrain après un long confinement

Les habitants de Kigali ont repris avec empressement le travail lundi, alors que le Rwanda levait partiellement les mesures strictes de confinement adoptées six semaines plus tôt pour freiner la propagation du coronavirus. Dans la capitale, les commerces ont rouvert tôt et les clients ont afflué toute la journée, trop heureux de reprendre leurs activités habituelles après presque 45 jours de confinement, et veillant à ne pas être piégés par le couvre-feu, maintenu à partir de 20h00.

Le Rwanda avait été l'un des premiers pays africains à imposer le 22 mars un strict confinement, en fermant tous les magasins sauf ceux absolument essentiels, en suspendant les transports publics et en interdisant tous les « déplacements non essentiels » hors du domicile. Mais ces mesures ont eu un fort impact économique. Nombreuses sont ainsi les personnes qui n'ont pu reprendre le chemin du travail lundi, après avoir été licenciées par leurs employeurs. « Maintenant, nous ne ne sommes plus que deux serveuses. Le manageur a annoncé aux autres serveurs qu'ils ne pouvaient plus travailler ici », a indiqué à l'AFP Jane Mutoni, employée d'un petit restaurant de Kigali. « C'est vraiment bien de retourner travailler parce que nous n'avions plus aucune source de revenus. » Sur les marchés, seulement la moitié des commerçants ont été autorisés à rouvrir. L'autre moitié, moins chanceuse, devra attendre un allègement supplémentaire des restrictions. Les salons de coiffure en particulier ont bénéficié de cette reprise, même si des mesures ont été prises pour éviter qu'ils ne soient trop bondés. Les gens ont aussi repris avec plaisir une activité physique dans les rues, ce qui était jusqu'ici interdit. « Aujourd'hui, je suis content de pouvoir faire à nouveau du sport », a indiqué Bonfils Rukundo, un habitant de Nyamirambo, une banlieue de Kigali. Les stations d'autobus étaient également remplies, les masques étant obligatoires comme dans tous les endroits publics. Les bus ne sont autorisés qu'à transporter la moitié de leur capacité et seulement dans Kigali. Le pays a enregistré à ce jour officiellement 259 cas de coronavirus et aucun décès.​