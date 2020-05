Attaques de pirates au large du Gabon: six marins kidnappés

Des pirates ont attaqué dimanche deux navires de pêche au large de Libreville, enlevant six membres d’équipage, a indiqué à l’AFP une source proche du pouvoir au Gabon. « Les pirates ont enlevé trois Indonésiens, deux Sénégalais et un Sud-Coréen », a précisé cette source sans donner plus de détails.

Contacté lundi par l'AFP, le ministère de la Défense du Gabon n'avait pas encore réagi en début de soirée. Il s'agit de la deuxième attaque pirate répertoriée depuis le début de l'année au large des côtes gabonaises. Fin décembre, des pirates avaient également attaqué plusieurs navires en rade de Libreville, kidnappant quatre marins chinois et tuant un commandant de bord gabonais. Jusque récemment, les eaux entourant le Gabon étaient restées préservées des incursions de pirates dans le golfe de Guinée, nouvel épicentre de la piraterie maritime mondiale.