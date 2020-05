Le Nigeria récupère 311 millions de dollars détournés par l’ancien dictateur Abacha

Le Nigeria a reçu plus de 311 millions de dollars saisis à l’ancien dictateur militaire Sani Abacha, au terme d’un accord conclu sous l’égide des Etats-Unis et de l’île britannique de Jersey, a fait savoir lundi le ministère de la Justice. « Abubakar Malami, ministre de la Justice, confirme la réception de 311.797.866 dollars américains, des fonds saisis de Sani Abacha aux Etats-Unis et dans l’île de Jersey », peut-on lire dans un communiqué de son porte-parole Dr. Umar Jibrilu Gwandu.

La somme est plus importante que les 308 millions annoncés initialement début février, grâce aux taux bancaires, a-t-il précisé. Cet argent avait été illégalement détourné des fonds publics, selon les autorités, sous le régime du général Abacha, qui a dirigé le pays de 1993 à sa mort en 1998 à l'âge de 54 ans. Le rapatriement de cet argent est la troisième phase d'un prélèvement de 500 millions de dollars sur les comptes de Sani Abacha à travers le monde, faisant suite à une décision de justice américaine de 2014. En avril 2018, le Nigeria avait déjà indiqué avoir reçu plus de 300 millions de dollars venant de Suisse, une somme saisie sur les fonds de la famille de Sani Abacha. Le ministre de la Justice a assuré que cette nouvelle somme serait utilisée pour des travaux d'infrastructure dont le pays a cruellement besoin, tels que l'autoroute entre Ibadan et Lagos (sud) et Abuja et Kano (nord). Le président Muhammadu Buhari, à la tête du Nigeria depuis 2015 a fait de la lutte contre la corruption une priorité dans ce pays, premier producteur de pétrole en Afrique.