Près de 83 millions de Nigérians vivent avec moins d’un dollar par jour

Près de 83 millions de Nigérians, soit environ 40% de la population, vivent avec moins d’un dollar par jour, selon le dernier rapport du Bureau national des statistiques (NBS) sur la pauvreté et les inégalités publié lundi.

Cette étude, menée entre septembre 2018 et octobre 2019, est la première en 10 ans dans le pays le plus peuplé d’Afrique, avec près de 200 millions d’habitants.

Un total de 82,9 millions de Nigérians, soit 40,1% de la population nigériane, vit avec moins d’un dollar par jour – ce qui les place sous le seul de l’extrême pauvreté selon les critères de la Banque mondiale (1,25 dollar par jour), selon le NBS.

Le rapport précise qu’il n’a pas pris en compte l’Etat du Borno, où plusieurs régions restent inaccessibles en raison de l’insurrection jihadiste de Boko Haram. Près de huit millions de personnes y ont besoin d’assistance humanitaire selon les Nations Unies.

La croissance démographique devrait continuer à progresser et la population du pays doubler d’ici 30 ans, les projections de l’ONU tablant sur 400 millions d’habitants en 2050.

Le Nigeria, première économie d’Afrique, reste très dépendant de l’exploitation pétrolière qui rapporte à l’Etat plus de la moitié de ses revenus et 90% de ses recettes d’exportation, et peine à se relever d’une grave récession en 2016-17.

L’actuelle chute mondiale des cours du baril lié à la guerre des prix entre les Etats-Unis, la Russie et l’Arabie Saoudite ainsi qu’à la pandémie de Covid-19, devrait encore aggraver cette situation. Le gouvernement nigérian a déjà revu son budget 2020 à la baisse et prévenu qu’une nouvelle récession n’était pas à exclure.​

