Le Sénégal prolonge jusqu’en juin l’état d’urgence face au coronavirus

Le président sénégalais Macky Sall a prolongé une nouvelle fois jusqu’au 2 juin l’état d’urgence décrété le 23 mars et assorti d’un couvre-feu nocturne pour combattre le Covid-19, a indiqué dimanche l’agence de presse nationale APS. L’état d’urgence permet aux autorités de réglementer ou d’interdire les déplacements des biens et des personnes ainsi que les rassemblements, de faire fermer provisoirement les lieux publics et de réunion, d’interdire la circulation des avions et des bateaux, de statuer sur les points d’entrée et de sortie du territoire, ou encore d’assigner des personnes à résidence.

Il avait été prolongé une première fois début avril. La pandémie est relativement contenue dans ce pays pauvre d’Afrique de l’Ouest qui a déclaré officiellement 1.182 cas de contamination et 9 décès depuis le 2 mars, selon un nouveau bilan communiqué dimanche. Mais les autorités mettent en garde contre le risque persistant d’une contagion étendue, à laquelle le système des santé ne serait plus en mesure de faire face. Elles ont fermé les frontières et les écoles, interdit les rassemblements et les prières collectives ainsi que la circulation entre les villes. Elles ont imposé le port obligatoire du masque dans les services publics et privés, les commerces et les transports, et viennent d’ordonner la fermeture des marchés à Dakar les samedis et dimanches. Elles se sont gardées jusqu’alors d’imposer un confinement total, difficilement envisageable quand une bonne partie de la population vit au jour le jour. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.