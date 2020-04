RDCongo: Coronavirus: dons « falsifiés »

La direction provinciale de l’Office congolais de contrôle (OCC) au Kasaï-oriental, dans une lettre au gouverneur de la province datée du 17 avril, indique que 6 échantillons de masques et gants anti-coronavirus donnés à la province sont jugés non conformes en raison de falsifications.

Selon la lettre, « leur étiquetage a été falsifié sur les dates de production et d’expiration. De ce fait, ces produits se sont avérés non conformes » et ils ne peuvent être distribués.

En revanche, quatre échantillons de gel hydro-alcoolique « sont satisfaisants ».

La lettre ne précise pas de qui émanent ces dons.

