RDC : « Tshisekedi doit faire plus et mieux contre la corruption »

Un courrier est parvenu à la présidence de la République démocratique du Congo. Une lettre signée du président du Réseau Panafricain de lutte contre la corruption, Jean-Jacques Lumumba.

Dans ce courrier de quatre pages (version intégrale à lire au bas de cet article), le lanceur d’alerte, reconnu internationalement, félicite le président congolais pour ses initiatives contre la corruption.

« Aujourd’hui, le justice suit son cours. Des puissants sont arrêtés »; écrit-il, après avoir mis en garde le président d’un cinglant : « vous avez été trahi ».

Jean-Jacques Lumumba insiste : « Sous votre leadership, une révolution est engagée dans la conscience collective des Congolais » qui veulent aujourd’hui croire en une vraie justice et une vraie chasse aux délinquants en col blanc.

Mais pour que cette « révolution » puisse amener les changements profonds auxquels aspire tout un peuple, il faut que ces premières arrestations, ces premières sanctions ne soient u’un premier pas dans la bonne direction. Jean-Jacques Lumumba y va donc d’un martial « Votre devoir ultime est de poursuivre cet élan ».

Car Jean-Jacques Lumumba comme nombre de Congolais attentifs à l’évolution de leur pays ne veut pas que les événements de ces dernières semaines soient des faits sans lendemain. « Là où le bât blesse, Monsieur le Président, c’est le sentiment diffus ou perçu comme tel que sous couvert des faits reprochés à ceux qui ont été associés à la gestion de la chose publique depuis votre arrivée au pouvoir, les grands prédateurs de l’Etat congolais qui ont opéré dans l’ombre de l’ancien président continuent eux à se cacher et à mener grand train. Personne ne doit échapper au bras séculier de la justice ! Qui ignore aujourd’hui que des millionnaires congolais coulent des jours heureux en toute tranquillité après avoir détourné de l’argent public ? »

Et le courrier de pointer un doigt accusateur en direction de l’ancien ministre des Mines (qui vient de s’acheter son propre jet Golfstream privé) qui a accumulé une fortune colossale au détriment des caisses de l’Etat, selon le courrier. Il pointe également l’enrichissement de la famille Kabila qui a englouti à des fins personnels les redevances douanières versées dans l’ex-Katanga. A chaque fois, ce sont des millions de dollars dont ont été privés les finances publiques et donc le peuple congolais et qui auraient bénéficié à quelques individus proches ou tout proches de l’ancien président Joseph Kabila.

« Le système du deux poids deux mesures » est insupportable pour l’auteur du courrier. « Tous les prédateurs, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent doivent être poursuivis et sanctionnés. Le peuple congolais est éveillé. Sa vigilance ne sera plus jamais prise à défaut. Nos messages d’alerte en sont l’expression ! La société civile se constituera partie partout où les intérêts du peuple congolais ont été bafoués. Elle vous accompagnera dans votre combat pour un véritable État de droit en RD Congo », poursuit encore l’auteur de la lettre. qui ajoute un peu plus loin : « Vous n’avez plus de temps à perdre ». Le peuple congolais a besoin, aujourd’hui plus que jamais, d’un Etat fort, capable de mettre les moyens pour le protéger et le soigner. La fin de la corruption et la fin de l’impunité sont des outils de poids pour protéger les Congolais et sauver des vies humaines dans les tout prochains jours.

Une fois de plus Jean-Jacques Lumumba met le doigt où ça fait mal. Il avait déjà appeler Félix Tshisekedi à faire plus et mieux. Les progrès sont minimes au regard des déclarations et des promesses, les actes volontaristes et qui peuvent vraiment faire changer les choses se font attendre.

La chute d’un homme et de quelques subalternes ne peut suffire à faire changer les perspectives en RDC. Sans oublier que cet homme n’a pu mener à bien son oeuvre sans complicité à tous les étages.

Que pensez-vous de cet article?