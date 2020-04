Burundi: élections générales: la campagne électorale est ouverte

Par Marie-France Cros.

La campagne pour les élections présidentielle, législatives et communales au Burundi, attendues le 20 mai, s’est ouverte lundi par deux grands meetings – en dépit de la contagion du coronavirus -, ceux des deux grandes forces en présence: le CNDD-FDD, au pouvoir depuis 2005, à Bugendana (province de Gitega, centre) et son rival pour le vote hutu, le CNL (ex-Palipehutu-FNL) d’Agathon Rwasa à Ngozi (nord). Peu de gens comptent cependant sur des scrutins libres et transparents.