RDC : Nomination des nouveaux secrétaires généraux de la fonction publique, tout est à refaire

L’adage veut que faire et défaire, c’est toujours travailler. C’est ce que doit en tout cas se dire la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo qui venait de procéder, à la veille de ce week-end, à la mise en place des nouveaux secrétaires généraux dans l’administration publique suite à la signature de l’arrêté ministériel du 16 avril dernier qui distribuait tous ces postes.

Trois jours plus tard, c’est la soupe à la grimace. Les heureux nouveaux secrétaires généraux peuvent se faire des soucis, la donne a complètement changé et toutes les promotions sont suspendues. En cause, ce courrier de la présidence de la République.

Les décisions qui ont été prises ne respecteraient ni la Constitution, ni les instructions du chef de l’Etat, entre autres. La ministre de la Fonction publique est donc rappelé à l’ordre et l’arrêté signé le 16 avril enterré sans cérémonie.

