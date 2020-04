Par Marie-France Cros.

Douze gardes du Parc national des Virunga et un chauffeur ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans une attaque à Rumangabo, attribuée à de présumés FDLR (rebelles hututs rwandais, issus des génocidaires). On déplore aussi deux blessés graves et un blessé léger parmi les gardes du parc.