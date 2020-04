Coronavirus: l’Afrique du Sud annonce un plan économique et social de 24,4 milliards d’euros

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé mardi un « énorme plan de soutien » économique et social d’un montant de 24,4 milliards d’euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables confrontées à la pandémie Covid-19. « Nous annonçons ce soir un énorme plan de soutien économique et d’aide sociale de 500 milliards de rands (24,4 milliards d’euros), ce qui représente environ 10% » du produit intérieur brut de l’Afrique du Sud, a déclaré M. Ramaphosa lors d’une intervention télévisée.

« L'impact du coronavirus nécessite un budget coronavirus extraordinaire », a-t-il estimé, soulignant que « l'ampleur de ce programme d'urgence (était) historique » pour la première puissance industrielle du continent africain. Parmi les 500 milliards de rands alloués au plan de reprise, 130 milliards sont issus du budget actuel, pour lequel les priorités ont été revues, a précisé le chef de l'Etat. Les 370 milliards de rands restants proviendront notamment « des partenaires internationaux et des institutions financières internationales ». Pour le volet social, un total de 50 milliards de rands sera alloué aux plus vulnérables, qui vont recevoir une augmentation de leurs allocations sociales pendant six mois. Cette enveloppe doit permettre de venir en aide à des « millions de Sud-Africains dans l'économie informelle » et les chômeurs qui « se battent pour survivre », alors que « la pauvreté et l'insécurité alimentaire se sont aggravées de façon spectaculaire au cours des dernières semaines », a souligné M. Ramaphosa. Selon une enquête de l'Institut national de la statistique (StatsSA) publié mardi, plus de 40% des entreprises sud-africaines redoutent de ne pas survivre à la pandémie de coronavirus et au confinement total. Le pays est le plus touché en Afrique subsaharienne par la pandémie mondiale de Covid-19, avec 3.465 cas confirmés, dont 58 morts.