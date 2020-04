Bénin : Huit marins portés disparus après une attaque de pirates

Huit marins étaient portés disparus mardi, après que leur cargo eut été attaqué par des pirates au Bénin, a annoncé mardi Transeste, la société allemande gestionnaire du bateau.

Selon la compagnie, le porte-conteneur « Tommi Ritscher », détenu par une société singapourienne, a été attaqué par des pirates au large de la ville de Cotonou dimanche.

Après l’assaut de forces spéciales nigérianes et béninoises mardi matin, 11 marins ont été retrouvés sains et saufs, mais « huit membres d’équipage sont manquants et semblent avoir été kidnappés par les pirates », précise la compagnie allemande.

« Pendant cette période difficile, nos pensées vont aux familles des marins disparus, que nous tenons régulièrement au courant de la situation », ajoute-t-elle.

Le Golfe de Guinée, qui s’étend du Cameroun jusqu’au Liberia, est devenu la région maritime la plus dangereuse au monde.

Les attaques de bateaux et les enlèvements contre rançon sont relativement fréquents, bien que le plus souvent concentrés le long de la côte nigériane, d’où sont originaires les pirates.

