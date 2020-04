RDC : Le dossier Kamerhe provoque un tête-à-tête Kabila – Tshisekedi

Ce mardi 21 avril, sur le coup de 17 heures, l’ancien président Joseph Kabila est arrivé à la N’sele pour une rencontre en tête-à-tête avec Félix Tshisekedi.

L’ancien président est entré seul dans la propriété, ses gardes du corps sont en effet demeurés devant l’entrée. Félix Tshisekedi, lui, est flanqué de son conseiller à la sécurité François Beya, ancien proche collaborateur de Joseph Kabila. Au programme : le dossier Kamerhe. Un dossier qui commence à susciter beaucoup de tensions et l’ouverture de contre-feu qui peuvent nuire aux deux familles politiques.

« Il faut parvenir à éteindre progressivement cette affaire », nous expliquait le week-end dernier un proche du nouveau pouvoir, qui poursuivait : « toute cette agitation est mauvaise car elle donne des envies à beaucoup de régler leurs comptes avec leurs adversaires et ce peut être un cercle vicieux qui pourrait alimenter des fantasmes. Même s’il ne s’agit que d’histoires, d’accusations qui se révéleront en fin de compte gratuites et infondées, dans un climat comme celui que l’on connaît aujourd’hui, c’est très dangereux. Tout le monde est suspect. Il faut calmer le jeu et seuls Kabila et Tshisekedi peuvent le faire ».

