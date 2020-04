Les autorités belges ne font aucune distinction entre les différentes catégories de citoyens, a une nouvelle fois assuré lundi le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, en réaction aux propos d’un collectif portant le nom « Belgo-marocains bloqués au Maroc ».

« Je rappelle que nous ne faisons aucune distinction entre les Belges » qu’ils soit mono ou binationaux, a-t-il affirmé à l’agence Belga en rappelant le point de vue des autorités marocaines sur le retour en Belgique de personnes bloquées au Maroc en raison de la crise du coronavirus.

Le gouvernement marocain considère les binationaux présents sur son territoire comme des Marocains à part entière en vertu d’un article de la convention de La Haye de 1930 qui sert de texte de référence en la matière.

Les autorités marocaines ont toutefois accepté , après d' »âpres » négociations, de déroger à la règle sur la base de critères sociaux et humanitaires.

Les raisons humanitaires couvrent les raisons médicales impérieuses (risque grave pour la santé) couvertes par un certificat médical marocain ou belge. Les raisons sociales sérieuses sont (…) la séparation de la famille (parents et enfants, surtout si mineurs) du fait des événements (par exemple les enfants ou les parents en visite chez d’autres membres de la famille au Maroc et empêchés de rentrer par la pandémie) et le risque de perte d’emploi ou de faillite de l’entreprise du fait d’une absence prolongée.

Selon M. Goffin (MR), 4.450 demandes ont été introduites par des personnes séjournant au Maroc, dont 3.400 par des Belges ou des Belgo-Marocains pour obtenir une dérogation. La moitié ont fourni un justificatif. Cette liste sera fournie cette semaine aux autorités de Rabat, qui trancheront, a souligné le chef de la diplomatie belge.

