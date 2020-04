Coronavirus – HRW craint une grave propagation du virus dans les prisons de RDC

Les prisons surpeuplées et insalubres de la République démocratique du Congo (RDC) présentent un grave risque de propagation de l’épidémie de Covid-19, menaçant la santé et la vie des détenus, des gardiens et de la population en général, indique vendredi Human Rights Watch (HRW). L’organisation préconise de réduire davantage la population carcérale, débloquer des fonds pour la nourriture et améliorer l’hygiène. Un peu plus de 2.000 personnes en détention provisoire ou détenues pour des infractions mineures ont été remises en liberté fin mars, afin de réduire la population carcérale du pays, selon la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la Monusco. En RDC, environ 71% des détenus n’ont pas été reconnus coupables d’un crime ou sont toujours dans l’attente d’un procès. Les libérations devraient ainsi être multipliées d’urgence tandis que les personnes nouvellement arrêtées pour des infractions non violentes ou mineures ne devraient pas être incarcérées, selon HRW.

« Il est nécessaire que le gouvernement congolais prenne des mesures plus audacieuses pour éviter une crise majeure dans des prisons surpeuplées », d'après le directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch, Lewis Mudge. « Il a hérité d'un système carcéral laissé à l'abandon pendant des décennies et maintenant que le Covid-19 est aux portes des prisons, le temps est compté avant le déclenchement d'une possible catastrophe. » Le gouvernement congolais devrait rapidement décaisser les fonds alloués aux prisons et s'assurer qu'ils permettent d'offrir aux détenus une nourriture et des soins médicaux adéquats, souligne l'organisation. Les conditions d'hygiène et d'assainissement devraient être améliorées, les familles des détenus autorisées à leur apporter de manière sécurisée des colis de nourriture dont ils dépendent, et les garanties judiciaires des détenus devraient être respectées, conclut HRW.