RDC : Heurts entre police et Bundu dia Kongo: le retour du désir d’autonomie

Par Marie-France Cros

On déplore six morts après trois heures d’affrontements, mercredi, entre la police et des adeptes de la secte politico-religieuse Bundu dia Mayala (ex-Bundu dia Kongo), qui avait, une fois de plus, violé l’interdiction de rassemblement. Elle organise depuis quelques jours des protestations contre les non-originaires de la province. Mais ces violences sont révélatrices d’un malaise profond dans les provinces, exacerbé par la crise due au coronavirus.