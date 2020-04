Et si nous faisions connaissance

Au cours de notre magnifique voyage au Rwanda, nous avons rencontré de nombreuses personnes, surtout beaucoup de villageois et bénéficiaires d’APROJUMAP (association pour la promotion des jumelages et de l’amitié entre les peuples). Parmi elles, nous avons eu la chance de faire la connaissance de Joseline.

Alors que nous nous apprêtions à travailler dans les rizières, une forte pluie est survenue. Nous nous sommes alors abrités. Et à ce moment-là pour que le temps semble moins long, nous avons décidé, Flavie et moi, d’aller à la rencontre d’une jeune femme et de faire connaissance. Heureusement, notre guide, François, était là pour traduire.

Joseline est une jeune femme âgée de 20 ans, qui réside dans le petit village de Gahondo, situé au sud du pays. Elle a un petit garçon prénommé Emmanuel et ne détient aucun animal, ce qui est assez rare au Rwanda. Une journée habituelle pour Joseline se passe comme ceci : elle se lève à 6h afin de préparer le petit déjeuner pour sa famille, à 7h, elle prend la route des champs pour y travailler. Elle rentre à 11h pour préparer le diner, l’après-midi, elle effectue plusieurs tâches ménagères comme sélectionner des haricots ou encore éplucher des cacahuètes. Elle termine sa journée en allant se coucher vers 21h.

Nous nous sommes aussi présentés et nous avons échangé le programme de nos journées avec cette villageoise pendant quelques minutes. Cette rencontre fut très enrichissante pour nous. C’était une belle manière de faire passer le temps !

Ducatillon Flavie et Sylvart Thomas (élèves de 6ème année au Collège Notre-Dame de Kain la Tombe)

