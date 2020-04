Le Sénégal prolonge la suspension de tous les vols

Le Sénégal a prolongé jusqu’au 31 mai la suspension de tous les vols au départ et à destination de son territoire pour contenir le Covid-19, a indiqué le ministre des Transports Alioune Sarr dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le ministre ne donne pas plus de précisions sur son compte Twitter. La suspension des liaisons aériennes concernait le transport de passagers et non de fret quand elle a été annoncée mi-mars.

Elle s’appliquait d’abord à la France, l’Italie, l’Espagne et un certain nombre de pays d’Europe et d’Afrique du Nord avant d’être généralisée.

Le Sénégal a officiellement déclaré plus de 300 cas de contamination et deux décès depuis le 2 mars.

La suspension des liaisons aériennes fait partie d’une série de mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, comme l’instauration d’un couvre-feu nocturne, l’interdiction de circuler entre les villes et la fermeture des écoles.

Le Sénégal s’est jusqu’alors gardé d’établir le confinement. Il représenterait un défi considérable dans ce pays pauvre dont une bonne partie de la population vit au jour le jour.

