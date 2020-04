Coronavirus: les Jeux Méditerranéens d’Oran se dérouleront en 2022

Le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) a annoncé mardi que la 19e édition des Jeux se déroulera à Oran, en Algérie, du 25 juin au 5 juillet 2022, soit exactement un an plus tard que prévu. Cette décision a été prise en raison de la pandémie de Covid-19 qui a reporté d’un an les Jeux Olympiques de Tokyo, désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021. La date de clôture de l’événement en 2022 coïncide désormais avec le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, qui est un jour férié dans le pays organisateur.

Les Jeux Méditerranéens sont célébrés tous les quatre ans, et opposent 4.500 athlètes représentants les 26 comités olympiques nationaux du bassin méditerranéen dans plus de 25 disciplines sportives.