RDCongo: menaces de mort contre les Kasaïens après l’arrestation de Kamerhe

Par Marie-France Cros.

L’arrestation , le 8 avril, de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, sur accusation de détournement de fonds, n’a pas fini de faire des remous. Dès le 11 avril, en effet, des tracts ont été jetés dans la ville de Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu d’où est originaire M. Kamerhe, par des manifestants circulant à moto. Le même tract a circulé sur les réseaux sociaux.

Le texte annonçait que “tous les Baluba (Kasaïens)”, soit l’ethnie de la famille Tshisekedi, “sont obliger (sic) de quitter le Sud-Kivu dans les 48 h à dater de ce samedi 11 avril. Dépasser (sic) ce délai, nous procèderons à leur décapitation. A leur frère Félix Tshisekedi de prendre ses responsabilités quant à ce, (sic) avant que le pire ne leur arrive”. Le tract était signé “les vrais patriotes du Sud-Kivu”.

Le jour-même, l’ONG Nouvelle Dynamique de la Société civile du Sud-Kivu (NDSCI) condamnait ces “discours d’incitation à la haine et au tribalisme”, “cette lâcheté qui ne se justifie pas” et demandait la “rigueur de la loi” pour les auteurs du tract.

Les notabilités du Sud-Kivu réprouvent

De leur côté “les notabilités Irebuka du Sud-Kivu” assuraient que “les déclarations incitant au tribalisme ne viennent que du petit groupe de Monsieur Vital Kamerhe et n’engagent en aucun cas les dignes et respectables fils du Kivu”. Ses auteurs, qui n’ont pas signé nommément la réponse au tract tribaliste, ajoutent que “les Kasaïens ont toujours été nos frères”, citant les noms de Kasaïens ayant contribué à la construction du Kivu ou à sa défense. “Nous soutenons la conduite de l’action judiciaire” entreprise contre M. Kamerhe “jusqu’à son terme”, soulignent-ils, non sans égratigner au passage Vital Kamerhe, qui “n’a jamais fait quelque chose de sérieux pour le Kivu” et “a distribué de fortes sommes d’argent à certains d’entre nous et nous avons exprimé notre doute quant à l’origine légale de ces sommes dans un communiqué télévisé” dont, assurent-ils, M. Kamerhe “avait empêché la diffusion ».

Les notabilités du Sud-Kivu semblent avoir déjà eu des reproches à faire à M. Kamerhe avant cette affaire puisque leur communiqué s’en prend à son dernier mariage (« cérémonie indécente »), avec Amida Shatur. Il avait épousé la belle Indienne – ancienne épouse du célèbre chanteur JB Mpiana et, après lui, d’un diamantaire, Didi Kinuani – lors de trois jours de cérémonies, en février 2019, dont le faste avait scandalisé au Congo.

Tshisekedi avance un pion politique

De son côté, le président Tshisekedi a réagi politiquement en nommant à ses côtés, pour remplacer M. Kamerhe, Modeste Bahati Lukwebo, autre personnalité du Sud-Kivu, qui avait été éjecté – et suivi par ses partisans – de la coalition kabiliste FCC en 2019 pour avoir revendiqué plus de postes pour son parti, second de cette coalition en nombre de députés après la formation de Joseph Kabila.

Rappelons que ces sièges ne résultent pas des élections de décembre 2018, dont les bulletins de vote n’ont pas été rendus publics, mais d’un accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, en vertu duquel le premier devenait Président tandis que les partisans du second dominaient les assemblées nationale et provinciales. Les comptages parallèles de l’Eglise catholique et d’ONG donnaient le candidat Martin Fayulu vainqueur de la présidentielle, loin devant Félix Tshisekedi et le candidat kabiliste.

La nomination de M. Bahati, très populaire au Sud-Kivu, est un mouvement habile. Il s’ajoute au fait que l’épouse du chef de l’Etat, Denise Nyakeru, est originaire du même village que M. Kamerhe; en campagne électorale, M. Tshisekedi parlait d’ailleurs de ce dernier comme son “beau-frère”, selon les conceptions de la famille élargie en vigueur en Afrique.

Au Katanga aussi

Reste que le recours au tribalisme n’a pas été clairement condamné par l’UNC, le parti de M. Kamerhe. Il s’ajoute à un ressort populiste identique utilisé depuis quelques semaines au Katanga, qui se souvient encore des pogroms anti-Kasaïens de 1992-93 (entre 50.000 et 100.000 morts, selon Médecins sans Frontières; de 600.000 à 800.000 expulsés).

En effet, circulent sur les réseaux sociaux katangais des déclarations attribuant à de jeunes “Kasaïens” l’approbation bruyante du massacre, par la police, de jeunes insurgés Bakata Katanga mal armés, le 28 mars dernier, dans plusieurs villes katangaises et la profanation de leurs cadavres. Il est vrai qu’une foule de badauds effrayés par la réputation d’exactions des Bakata Katanga avaient manifesté une joie indigne devant leurs cadavres; mais rien n’indique qu’il s’agissait de Kasaïens plutôt que de Katangais et leurs accusateurs se contentent d’affirmer leur culpabilité, sans la prouver.

Sur les réseaux sociaux, des pêcheurs en eaux troubles assurent avec la même absence de preuves ou indices que “les Kasaïens préparent une forte offensive contre la communauté katangaise au Katanga”. Un président de parti et “évêque” d’une Eglise du réveil a été arrêté le week-end dernier pour des propos incitant à s’en prendre aux Kasaïens.

