Opinion: RDC: Appel à mes frères de l’est

Par Dominique Kabongo, politologue.

Je ne souhaite pas me prononcer sur l’affaire Kamerhe encore moins sur les éventuelles ramifications politiques de l’avenir du CACH.

Après plusieurs entretiens avec mes collègues politiques de toutes tendances y compris ceux même très proche de l’accusé, au delà d’un sentiment de trahison et colère. Il en ressort un de vengeance, d’où voilà la raison d’être de cette tribune lbre.

J’ai suivi avec consternation les appels des ressortissants de l’est qui appellent au refoulement des Kasaïens de leur province d’ici 48hr a défaut ils y resteront à leurs risques et péril. Il est très dommage que nos sociétés africaines et, dans ce cas, ma patrie, la RDC, lient toujours la politique aux clivages tribaux. Cet attitude démontre à suffisance que malgré l’évolution du monde, nous restons bloqués encore à l’âge de la pierre taillée. Aujourd’hui nous assistons à un feuilleton dans lequel un procès politique est déclenché entre deux partenaires d’un même camp, se livrant à une instrumentalisation de l’appareil judiciaire pour avoir gain de cause.

Comme conséquence malheureuse, sous le coup de l’émotion et de l’ humiliation, certains de nos frères de l’est veulent s’en prendre aux Balubas résidant à l’est.

Mes chers compatriotes swahilophones, ne cédons pas à la tentation de la haine tribale. Moi, je suis une des victimes du refoulement des Balubas du katanga dans les années 90 et je peux vous garantir que les vestiges de ces incidents malheureux déstabilisent encore la RDC presque 30 ans plutard.

Je vous implore donc de surmonter vos émotions et de rejeter les démons de la division. Ces deux personnalités politiques se connaissent et sont liées. Elles sont aujourd’hui au sommet de l’Etat ensemble et couleront ensemble. Pensons plutôt ensemble comment bâtir un Congo uni et prospère immunisé contre les forces obscures qui ne jurent que par son implosion.

Si l’éternel est avec nous, qui devrions-nous craindre?

Que pensez-vous de cet article?