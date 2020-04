Coronavirus: un avion militaire belge achemine du matériel sanitaire en RDC avec l’aide de l’UE

Une cargaison de matériel sanitaire essentiel à la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo (RDC) devait arriver dimanche à Kinshasa en provenance de Belgique, a annoncé dimanche la Fondation d’utilité publique Unicef-Belgique.

Cette cargaison d’aide humanitaire d’un volume de 63 m3 comprenait notamment des concentrateurs d’oxygène, du matériel chirurgical de base, des stéthoscopes, des antibiotiques, des articles nutritionnels, des kits pour les sages-femmes et des articles pour la santé maternelle et néonatale, a précisé Unicef-Belgique dans un communiqué.

Elle a été acheminée à bord d’un avion militaire qui a décollé samedi après-midi de l’aéroport Melsbroek pour Kinshasa en vue de rapatrier des Belges bloqués en RDC par la suspension des vols internationaux en raison de la pandémie de Covid-19, avec le soutien financier de l’Office humanitaire de la Commission européenne (Echo).

Le vol vers Kinshasa est co-financé à 75% par l’Union européenne, via son mécanisme de protection civile auquel la Belgique a fait appel pour rapatrier de RDC ses ressortissants et des ressortissants d’autres pays de l’UE.

Cette aide sera distribuée aux centres de santé, où elle est nécessaire de toute urgence pour répondre aux épidémies qui touchent la RDC (rougeole, choléra et paludisme et désormais aussi coronavirus). Ces fournitures soutiendront l’action humanitaire de l’Unicef (le Fonds international des Nations unies pour l’enfance) pour les enfants et les familles en RDC, ainsi que les efforts de prévention de la pandémie de coronavirus en coordination avec la réponse plus large de l’ONU, souligne le texte.

« C’est un excellent exemple de solidarité mondiale en ces temps difficiles et un moyen de maximiser nos ressources. Au moment où l’UE travaille dur pour ramener les citoyens de l’UE du monde entier, nous sommes heureux que ces vols puissent également être utilisés pour soutenir nos partenaires humanitaires tels que l’UNICEF », a déclaré le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, cité par le communiqué.

Dans son dernier bulletin quotidien, datant de samedi soir, l’Institut national de Recherche biomédicale (INRB) a fait état de 234 cas confirmés de coronavirus, dont vingt décès, et seize personnes guéries.​

