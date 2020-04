Coronavirus: Ethiopian Airlines a déjà perdu un demi-milliard de dollars

Ethiopian Airlines, la première compagnie aérienne d’Afrique, a déjà perdu un demi-milliard de dollars et fermé la plupart de ses lignes passagers depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, et s’est tournée, pour atténuer cet impact, vers les vols charter et fret, a annoncé mardi son Pdg. A l’heure où nous parlons, Ethiopian Airlines a perdu 550 millions de dollars de revenus (509 millions d’euros), en incluant le mois d’avril », a déclaré lors d’une conférence de presse à Addis Abeba son Pdg, Tewolde Gebremariam.

Il a ajouté que la compagnie faisait face à une « grave crise financière, de fonctionnement et commerciale ». Ces dernières semaines, Ethiopian Airlines a distribué de l'équipement médical sur le continent africain, rapatrié des bénévoles américains et évacué depuis les États-Unis vers leurs pays d'origine en Asie des employés de paquebots de croisière, selon M. Tewolde.