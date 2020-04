Amnesty International dévoile son rapport 2019 des droits humains en Afrique subsaharienne

Amnesty International publie son rapport annuel sur les droits humains en Afrique subsaharienne. Malgré une mobilisation populaire qui ne faiblit pas, force est de constater que nombre de pouvoirs en place, de mouvements armés continuent de semer la désolation et la terreur dans de trop nombreux Etats.

« En 2019, nous avons vu l’incroyable pouvoir du peuple s’exprimer lors de manifestations de grande

ampleur organisées dans toute l’Afrique subsaharienne. Du Soudan au Zimbabwe, de la République

démocratique du Congo (RDC) à la Guinée, des personnes ont bravé une répression brutale pour

défendre leurs droits », explique Deprose Muchena, directeur du programme Afrique de l’Est et

Afrique australe à Amnesty International à l’occasion du Rapport annuel sur les droits

humains dans la région publié ce 8 avril.

« Dans certains cas, ces manifestations ont abouti à des changements importants : après la chute

d’Omar el Béchir, qui dirigeait le Soudan de longue date, le nouveau régime a promis des réformes

favorables aux droits humains et, à la suite de manifestations, une série de réformes relatives aux

droits humains ont été lancées par l’État éthiopien. Malheureusement, d’autres changements

nécessaires sont bloqués par des gouvernements répressifs, qui continuent à commettre des

violations en toute impunité », poursuit-il dans ce rapport qui épingle les trop nombreuses violations aux droits de l’homme perpétrées en Afrique sub-saharienne.

Conflits et crises

Dans la région du Darfour (Soudan), les forces gouvernementales ont encore commis de probables

crimes de guerre et d’autres graves violations des droits humains, y compris des homicides illégaux,

des violences sexuelles, des pillages systématiques et des déplacements forcés.

En RDC, des dizaines de groupes armés locaux ou étrangers, aux côtés des forces de sécurité, ont

continué à perpétrer des atteintes aux droits humains, qui ont fait plus de 2000 morts parmi les civils

et déplacé de force au moins un million de personnes au cours de l’année 2019.

En Somalie, des civils subissaient encore les attaques du groupe armé Al Shabaab ; l’État et les forces

internationales alliées, quant à eux, ne prenaient pas de précautions suffisantes pour épargner les

civils lors de leurs attaques contre Al Shabaab.

Des groupes armés ont mené des attaques visant directement des civils au Cameroun, en République

centrafricaine et au Burkina Faso et les autorités n’ont pas protégé les civils.

Les conditions de sécurité se sont considérablement dégradées dans le centre du Mali, où des

groupes armés et des « groupes d’autodéfense » autoproclamés ont tué de nombreux civils. Les

forces de sécurité maliennes ont riposté en commettant de multiples violations, y compris des

exécutions extrajudiciaires et des actes de torture.

Au Mozambique, des groupes armés ont continué à lancer des attaques contre la population à Cabo

Delgado et les forces de sécurité auraient commis de graves violations des droits humains à la suite

de ces violences.

En Éthiopie, des affrontements entre communautés ethniques ont entraîné une réaction

disproportionnée des forces de sécurité.

Dans les régions anglophones du Cameroun, des groupes séparatistes armés ont encore commis des

atrocités, notamment des homicides, des mutilations et des enlèvements. Ils ont également détruit

plusieurs centres de santé. L’armée a riposté par des exécutions extrajudiciaires et des incendies de

logements.

«

« L’accès aux soins médicaux demeure un problème primordial pour les populations de la région, où

le maigre budget affecté à la santé entraîne une pénurie de lits et de médicaments dans les hôpitaux.

De l’Angola au Zimbabwe et du Burundi au Cameroun, les États n’ont pas respecté le droit à la santé

et les conflits n’ont fait qu’aggraver la situation », a déclaré Samira Daoud, directrice du programme

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale à Amnesty International.

« Avec la pandémie de COVID-19 qui menace, il n’y a pas de temps à perdre pour combattre les

inégalités et les violations des droits humains qui rendent les soins médicaux inaccessibles à tant de

personnes. »

Répression violente orchestrée par l’État

Dans toute la région, des défenseur·e·s des droits humains ont été persécutés et harcelés pour s’être

opposés ouvertement aux autorités. Le Burundi, le Malawi, le Mozambique, l’Eswatini

(ex-Swaziland), la Zambie et la Guinée équatoriale ont intensifié la répression du

militantisme en 2019.

Dans 17 pays d’Afrique subsaharienne, des journalistes ont été arrêtés et détenus arbitrairement en

2019. Au Nigeria, par exemple, on a enregistré 19 cas d’agression, d’arrestation arbitraire et de

détention de journalistes, dont beaucoup faisaient l’objet d’accusations controuvées.

Au Burundi, les autorités ont continué à réprimer les activités des défenseur·e·s des droits humains

et des organisations de la société civile, notamment en leur infligeant des poursuites et de longues

peines d’emprisonnement.

Personnes déplacées

Les violations persistantes des droits humains ont contraint des centaines de milliers de personnes

de la région à fuir leur domicile en quête de protection. Il y avait 600 000 personnes déplacées en

RDC, plus de 222 000 au Tchad et plus d’un demi-million au Burkina Faso.

En Afrique du Sud, les personnes réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes continuaient à être

victimes de violences xénophobes systématiques, en partie alimentées par l’impunité dont ces

agressions faisaient l’objet depuis des années et par les défaillances du système judiciaire. Douze

personnes, sud-africaines et étrangères, ont été tuées après que des violences ont éclaté entre août

et septembre.

Victoires pour les droits humains

En dépit du contexte maussade, certaines victoires notables ont été remportées dans le domaine des

droits humains l’an dernier.

Au Soudan, des manifestations de grande ampleur ont mis fin au régime répressif d’Omar el Béchir

en avril 2019 et les autorités désormais au pouvoir ont promis de vastes réformes destinées à

améliorer l’exercice des droits humains. L’État éthiopien, quant à lui, a abrogé la législation

encadrant la société civile qui restreignait les droits aux libertés d’association et d’expression et a

présenté au Parlement une nouvelle loi remplaçant la législation antiterroriste draconienne.

En RDC, les autorités ont annoncé la libération de 700 détenu·e·s, dont plusieurs prisonniers

d’opinion.

On a aussi constaté des victoires individuelles. En Mauritanie, le blogueur et prisonnier d’opinion

Mohamed Mkhaïtir a été libéré après avoir été détenu arbitrairement pendant plus de cinq ans.

L’impunité pour les violations des droits humains était toujours monnaie courante, mais de modestes

avancées ont été réalisées en 2019.

En Somalie, certaines familles de victimes des frappes aériennes américaines ont vu pointer une

lueur d’espoir lorsque le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) a reconnu pour la

première fois, en avril 2019, avoir tué deux civils lors d’une telle opération en 2018. Toutefois, ni le

personnel diplomatique américain ni l’AFRICOM n’ont contacté les proches pour proposer des

réparations.

Par ailleurs, les tribunaux de droit commun de la République centrafricaine ont progressé dans

l’examen d’affaires concernant des atteintes aux droits humains commises par des groupes armés. La

Cour pénale spéciale a reçu 27 plaintes et commencé ses enquêtes l’an dernier.

« En 2019, des militant·e·s et des jeunes ont défié l’ordre établi. En 2020, il faut que les dirigeant·e·s

écoutent leurs revendications et œuvrent à des réformes qu’il est nécessaire d’amorcer de toute

urgence et qui respectent les droits de tou·te·s », a déclaré Samira Daoud.

