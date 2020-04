Arise, une société africaine au chevet de l’Afrique

Arise, une société panafricaine spécialisée dans la logistique et le développement industriel, est venue apporter son aide au Togo, au Bénin, en Côte d’Ivoire et en Mauritanie pour lutter contre l’avancée du fléau de la pandémie du Covid-19.

Une certaine Afrique industrielle peut aussi aider le continent africain. C’est ce que vient de démontrer la société panafricaine Arise qui vient de faire parvenir du matériel de première nécessité dans la lutte contre le coronavirus dans quatre Etats d’Afrique de l’Ouest.

Deux avions gros porteurs ont ainsi livré la bagatelle de 7 millions de masques de protection, 50 respirateurs, 143 000 vêtements de protection, 500 000 paires de gants, 10 000 thermoflashs médicaux, 25 caméras thermiques et 115 000 litres de gel désinfectant au Bénin, au Togo, en Côte d’Ivoire et en Mauritanie.

Dans le cadre de la lutte mondiale contre le COVID-19, et conformément à son engagement de contribuer au développement économique, social et humain de l’Afrique, la société ARISE a joué dans la cour des grands philanthropes. Dans le contexte actuel de grave crise sanitaire intensifiée par une pénurie mondiale d’équipements médicaux nécessaires à ceux et celles qui luttent en première ligne pour faire barrage au virus, la société a mis son savoir-faire et ses réseaux à l’ouvrage pour venir en aide à des gouvernements souvent exposés et démunis.

Un win-win qui profite à la population de ces quatre Etats.

