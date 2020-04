Le Sénégal prolonge l’état d’urgence face au coronavirus

Le président sénégalais Macky Sall a prolongé de 30 jours l’état d’urgence instauré sur tout le territoire face au nouveau coronavirus, rapportent les médias publics. L’état d’urgence annoncé la première fois le 23 mars par le chef de l’État est assorti d’un couvre-feu de 20h00 à 6h00.

Le présentateur du journal de la télévision publique a lu samedi soir le décret de prolongation, daté du 3 avril.

L’état d’urgence permet aux autorités de réglementer ou d’interdire les déplacements des biens et des personnes ainsi que les rassemblements, de faire fermer provisoirement les lieux publics et de réunion, d’interdire la circulation des avions et des bateaux, de statuer sur les points d’entrée et de sortie du territoire, ou encore d’assigner des personnes à résidence.

Les autorités ont effectivement imposé en grande partie de telles mesures, dans certains cas avant l’instauration de l’état d’urgence. Elles ont interdit les rassemblements et les prières collectives, proscrit la circulation entre les villes, suspendu quasiment tout le trafic aérien. Le Sénégal s’est jusqu’alors gardé d’établir le confinement. Il représenterait un défi considérable dans ce pays pauvre dont une bonne partie de la population vit au jour le jour.

Depuis le 2 mars, les autorités sénégalaises ont officiellement déclaré 219 cas de contamination par le coronavirus et deux décès.

