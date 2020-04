Le conseil d’administration vient de voter ce jeudi 2 avril une enveloppe d’urgence de 47 millions de dollars pour soutenir la riposte au COVID-19 et enrayer sa propagation en RDC.

Cette somme de 47 millions de dollars doit permettre de soutenir les unités de soins intensifs (matériel et formation), de financer l’achat de matériel de laboratoire, de former les agents de santé qui sont en première ligne et d’encourager le port des masques et le lavage des mains.

Que pensez-vous de cet article?