Coronavirus: le Burundi annonce ses deux premiers cas de Covid-19

Le ministre burundais de la Santé a annoncé mardi soir deux cas de contamination au nouveau coronavirus au Burundi, les premiers reconnus officiellement dans ce pays dont les autorités assuraient jusqu’ici qu’il était « protégé par la grâce de Dieu ». « Il s’agit de deux Burundais. Le premier âgé de 56 ans est rentré du Rwanda alors que le second de 42 ans venait de Dubaï avec escale à Kigali », a annoncé le ministre Thaddée Ndikumana au cours d’une conférence de presse à l’hôpital Bumerec de Bujumbura.

« Les deux patients qui étaient en isolement à Bumerec sont transférés au centre de prise en charge Covid-19 à la clinique Prince Louis Rwagasore (CPLR) », a annoncé le ministre, précisant qu' »à « ce jour, ils se présentent dans un tableau clinique de Covid-19 simple ».

« Le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 sera renforcé et tous les moyens seront mis en œuvre pour circonscrire la maladie en faisant le suivi des cas contacts », a assuré M. Ndikumana. Il a appelé « toute la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives ».

Trois autres cas suspects en provenance de Tanzanie se sont révélés négatifs, a assuré le responsable burundais.

Le Burundi faisait partie d’un groupe de six pays africains à n’avoir pas déclaré de cas de nouveau coronavirus avec le Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe, les Comores, le Lesotho et le Malawi.

Le pays, qui est censé organiser des élections générales en mai, a pris des mesures de restrictions comme la suspension la semaine dernière des vols internationaux. Mais la campagne électorale suit son court et la population vaque normalement à ses occupations, contrairement à ses voisins de l’Ouganda ou du Rwanda. ​

