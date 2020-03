Afrique du Sud: le rand à son niveau historique le plus bas

Le rand sud-africain a plongé lundi à son niveau historique le plus bas après la dégradation par l’agence Moody’s de la note financière du pays en pleine pandémie de nouveau coronavirus. Le rand est passé lundi matin à Johannesburg sous la barre des 18 rands (17,87 rands) pour un dollar américain. Il s’était plus tôt échangé sur les marchés asiatiques à 18,05 rands pour un billet vert, son plus bas niveau jamais atteint.

« Le rand est la monnaie des marchés émergents qui a enregistré les plus mauvais résultats la semaine dernière », a expliqué l'analyste Wichard Cilliers de TreasuryONE, un cabinet sud-africain de conseil. En un mois, la devise sud-africaine a chuté de 17%, a-t-il ajouté. Dans la nuit de vendredi à samedi, Moody's a rétrogradé l'Afrique du Sud au rang des investissements « spéculatifs » pour cause de « détérioration continue » de sa « situation fiscale » et de « croissance structurellement faible ». La dégradation « n'aurait pas pu tomber à un pire moment », a réagi le gouvernement sud-africain. L'économie de la première puissance industrielle du continent est retombée dans la récession au dernier trimestre de l'année dernière et sera durement affectée par la pandémie mondiale de Covid-19. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le virus, avec plus d'un millier de cas déclarés et deux morts, selon le dernier bilan.​