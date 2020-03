Move with Africa: des sourires en souvenir

Le samedi 22 février vers 10 heures, nous partons en direction de l’école secondaire de Mutunda à la rencontre de jeunes internes.

Dès notre arrivée en camionnette dans la cour de cette école, une foule d’élèves souriants et enthousiastes nous envahit. Cette image nous marque. Sans attendre, le directeur nous accueille chaleureusement et nous amène dans une classe de 31 élèves accompagnés d’un professeur de géographie, Monsieur Léonard. A ce moment, l’échange commence. Pour entamer une première approche, les animateurs de l’ONG Entraide et Fraternité nous proposent un jeu. Grâce à celui-ci, nous apprenons leurs prénoms et leurs âges par exemple. Ensuite, nous avons l’occasion de leur présenter plusieurs facettes de notre pays au travers d’affiches, préparées au préalable, agrémentées de nos plus belles explications. Les sujets étaient : les monuments belges, le sport en Belgique, la journée type d’un étudiant belge… Ils goûtent du chocolat et des spéculoos lors des présentations et ils semblent appréciés les saveurs.

Il est 13 heures, en avant vers le réfectoire pour partager le repas tous ensemble, entre élèves. Les professeurs sont privilégiés et mangent au calme dans une classe. Deux tables nous sont réservées dans le réfectoire. Elles sont garnies de riz, de haricots et d’un peu de bœuf fort cuit. Pour le bonheur de tous mais surtout pour celui des garçons, deux équipes de football féminines disputent un match de la plus haute importance sur le terrain de l’école. Elles jouent en première division. Pour digérer, on regarde alors cette partie dans un cadre magnifique et hors du commun. Ce match est rythmé par une terrible ambiance, typiquement africaine, dans les tribunes remplies de familles. Malgré l’absence de but de chaque côté du terrain, l’équipe locale termine quand même championne. C’est la folie sur le terrain ! On a beaucoup de chance de vivre ce moment. Maintenant c’est à nous de jouer ! Alors qu’elles avaient 90 minutes dans les jambes, les filles jouent avec nous. Quel honneur ! Nous nous mélangeons pour former les équipes. Le match se déroule dans la joie et la bonne humeur. Nous sommes tous très heureux de partager ce moment avec elles. Nous entendons les encouragements de nos camarades, des enfants et ça fait chaud au cœur. Nous ne retenons pas le score final mais plutôt la ferveur de ce jeu.

L’heure du départ approche mais l’école nous a réservé une surprise… Une grande cérémonie nous attend dans le réfectoire de l’école rythmée de danses, de chants, de présentations culturelles et des traditions rwandaises. Nous découvrons aussi le fonctionnement de l’école et il est bien différent du nôtre. A nous de les remercier et de leur montrer la danse que nous avons préparée sur « Papaoutai » et « Ta fête » du célèbre chanteur belge Stromae. Les enfants ont tous adoré ! La cérémonie se termine, nous dansons tous ensemble comme dans une discothèque, un grand moment d’émotions ! Il est malheureusement temps pour nous de les quitter, derniers câlins, derniers baisers et nous partons. Cette journée restera gravée dans nos mémoires !

Blieck Emilie et Delderenne Rémi (élèves de 6ème année au Collège Notre-Dame de Kain la Tombe)

