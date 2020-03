Cameroun: un premier mort dû au coronavirus

Le premier décès d’un patient atteint du nouveau coronavirus a été enregistré au Cameroun mardi, a annoncé le ministre camerounais de la Santé, précisant que le malade était arrivé d’Italie « déjà très affecté par la maladie ». « Nous venons malheureusement d’enregistrer notre premier décès du Covid-19 au Cameroun », a écrit le ministre Malachie Manaouda sur son compte Twitter.

L’homme avait été détecté positif au virus le 14 mars, dix jours après son retour d’Italie, et était alors le troisième cas de coronavirus au Cameroun.

Selon le ministre, le décompte officiel s’élève désormais à 66 cas dans ce pays d’Afrique centrale, dont les ports et les régions agricoles servent de portes d’entrée et de greniers à plusieurs de ses voisins, comme le Tchad et la République centrafricaine.

Au Cameroun, le nombre de cas officiellement déclaré est affecté par les capacités limitées des laboratoires.

En Afrique, plus de 2.000 cas ont été officiellement déclarés, selon un décompte effectué par l’AFP mardi vers 18h00.

Le gouvernement camerounais a pris des mesures strictes, comme la fermeture des écoles, des restaurants, des débits de boisson, mais n’a pas décidé le confinement de la population.

« Aucun confinement total de Douala et Yaoundé n’est actuellement à l’ordre du jour du gouvernement », avait affirmé le ministre sur Twitter lundi après des rumeurs circulant à ce sujet dans la capitale économique et la capitale politique.​

Que pensez-vous de cet article?