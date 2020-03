Thierry Taeymans n’est plus le DG de la Rawbank… pour « convenance personnelle »

Le banquier belge Thierry Taeymans a été remplacé à la tête de la première banque privée en République démocratique du Congo (RDC), la Rawbank, après avoir demandé un repos pour raison de convenance personnelle, a annoncé mardi cette institution bancaire.

C’est désormais Mustafa Rawji qui assurera les fonctions de directeur général, a précisé la Rawbank dans un communiqué faisant état d’une décision en ce sens prise dimanche par le conseil d’administration.

Le nouveau DG est le neveu de Mazhar Rawji, le président du conseil d’administration de la Rawbank et présenté comme un banquier « chevronné ». Il siégeait depuis 2019 parmi les administrateurs non-exécutifs de la banque et en présidait le comité de nomination et rémunération.

Selon le communiqué cité par des médias congolais, M. Taeymans « a sollicité un repos pour raison de convenance personnelle » et « le conseil d’administration a pris acte » de ce souhait.

M. Taeymans avait été remis en liberté vendredi, une semaine après son placement en détention provisoire, dans le cadre d’une vaste enquête anti-corruption. Il est soupçonné de complicité de détournement de fonds publics destinés à financer les grands chantiers lancés par le nouveau président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il y a un an, dont la construction de sept ponts routiers à Kinshasa pour alléger les bouchons aux grands carrefours de la capitale (appelés les « sauts-de-mouton » par les Kinois) et de logements sociaux.

Deux autres entrepreneurs étrangers – le Libanais Jamal Sammih et l’Américain David Blattner – ainsi que le patron congolais d’une entreprise publique ont été placés en détention provisoire dans le cadre de cette enquête qui doit marquer le « renouveau de la justice » d’après les autorités.

La Rawbank est la première banque de la RDC, avec 1.800 collaborateurs, 400.000 clients et un total du bilan de 1,7 milliard de dollars en 2018.

