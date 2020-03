Le grand Manu Dibango a rendu son dernier souffle

Une voix, un timbre, un visage reconnaissables entre mille: celui de Papy Groove. On le croyait invincible mais le baobab Manu Dibango a été abattu ce mardi 24 mars par le Covid-19. Le Cameroun pleure l’un de ses plus illustres ambassadeurs. En hommage à l’artiste, TV5 Monde Afrique diffusera ce mardi à 20h50 (Dakar) son concert Safari Symphonique enregistré le 17 octobre dernier au Grand Rex à Paris.

« C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre ‘Papy Groove’, survenue le 24 mars 2020 à l’âge de 86 ans, des suites du Covid-19 », vient de déclarer la famille de l’immense saxophoniste, né à Douala, rendu notamment célèbre par son tube Soul Makossa.

La contamination du musicien avait été annoncée le 18 mars dernier. La maladie a donc finalement été la plus forte. Le célèbre musicien a rendu son dernier souffle ce mardi matin dans un hôpital de la région parisienne. Manu Dibango est la première célébrité mondiale à décéder des suites d’une contamination au coronavirus.

Légende de l’afro-jazz, il était l’auteur d’un des plus grands tubes planétaires de la musique jazz matinée de disco, Soul Makossa (1972), en référence au Makossa, genre musical très en vogue au Cameroun. C’est grâce à sa diffusion au sein de la communauté afro-américaine que le morceau est entré dans le top 40 américain, avant d’inspirer Michael Jackson pour son Wanna be startin’ something.

Musicien humble et gouailleur, Manu Dibango avait joué aux côtés d’Otis Redding, Nino Ferrer, ou encore Alan Shelly. Il s’était dit « étonné » du succès de ce morceau initialement placé sur la face B d’un album dédié à l’équipe nationale de foot du Cameroun.

Au fil du temps, on ne compte plus les musiciens qui, de Will Smith à Beyoncé en passant par Jay Z, Rihanna, Kanye West et Childish Gambino, ont intégré les célèbres accords dans leur propre création.

Né à Douala le 12 décembre 1933, Emmanuel N’Djoke Dibango est arrivé à Marseille en 1949 alors qu’il était adolescent. Le magicien des sons a été fait Chevalier de la Légion d’honneur française en 2010. L’artiste camerounais était encore en pleine forme et en tournée l’an dernier pour célébrer ses 60 ans de carrière avec son Safari Symphonique mêlant jazz et musique classique.

« Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible », a indiqué la famille dans son communiqué.

La rediffusion de son concert Safari Symphonique, enregistré le 17 ocotobre dernier au Grand Rex, aura lieu vendredi à 21h30 (de Paris) sur TV5 monde (Europe).

