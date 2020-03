Coronavirus: la grande mosquée de Dakar, une des plus vastes d’Afrique de l’Ouest, fermée

L’une des plus vastes mosquées d’Afrique de l’ouest restera fermée à Dakar vendredi, jour de grande prière hebdomadaire, à cause du coronavirus, a annoncé après une longue hésitation la confrérie qui en est responsable. Le maintien ou non de la prière collective du vendredi, avec les risques sanitaires qu’elle représente, a divisé l’opinion ces derniers jours au Sénégal, pays musulman à près de 95%. Les autorités ont fini par annoncer tard jeudi la fermeture des mosquées de Dakar et de sa région vendredi et jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision ultra-sensible posait la question de la réaction des leaders religieux, à commencer par les chefs des puissantes confréries qui jouent un rôle primordial dans la société sénégalaise, et parmi eux le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. La confrérie des mourides, réputée jalouse de son indépendance, s'est finalement conformée à la décision du pouvoir politique. Le khalife général des mourides a donné pour consigne « de nous conformer aux directives de l'Etat qui a la responsabilité de la sécurité et de la santé publique » et de fermer à partir de vendredi et « jusqu'à nouvel ordre » la grande mosquée Massalikoul Jinaan à Dakar, a indique dans un communiqué son représentant dans la capitale. Une consigne contraire aurait constitué un coup de tonnerre et un acte de défi. Elle aurait probablement été très largement suivie par les fidèles qui écoutent le khalife avant toute autre personnalité. Cette mosquée, présentée par ses bâtisseurs comme la plus grande d'Afrique de l'Ouest, rivalisant avec celles des pays arabes, sera donc close vendredi. Inauguré en septembre 2019, le lieu de culte géant peut accueillir 30.000 fidèles sous sa coupole dorée, dans ses salles de prières et sur son esplanade. Il matérialise l'influence historiquement exercée au Sénégal par les mourides et les autres confréries musulmanes. La situation dans les mosquées des autres régions du Sénégal n'était pas clairement connue vendredi matin. Le Sénégal a déclaré 38 cas de contamination par le coronavirus et aucun décès.​