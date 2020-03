Les autorités marocaines ont annoncé jeudi décréter « l’état d’urgence sanitaire » pour restreindre au maximum les déplacements de la population, « seul moyen pour garder le coronavirus sous contrôle ». « L’état d’urgence sanitaire ne signifie pas l’arrêt de l’activité économique mais la prise de mesures exceptionnelles » pour limiter les déplacements, qui seront désormais soumis à obtention d’un « document officiel », ont-elles indiqué dans un communiqué.

Le Maroc reste encore relativement épargné par le virus, mais le nombre de cas déclarés est passé de 8 à 61 en une semaine, avec deux décès. Le pays compte deux centres de dépistage, et un numéro d’appel d’urgence a été mis en place.

Le Maroc, qui compte 35 millions d’habitants, dispose d’une capacité d’accueil des malades potentiels de « 1.642 lits de réanimation » dans le public et le privé.

Des limitations de déplacements sont entrées en vigueur mardi soir, après toute une panoplie de mesures préventives -suspensions des vols internationaux, fermeture des écoles, des universités, des lieux culturels et sportifs, des cafés, des restaurants, des commerces « non essentiels » et enfin de mosquées.

Quelques milliers de touristes étrangers, sont toujours bloqués en attente d’un vol retour depuis la suspension des liaisons aériennes internationales et la fermeture des transports maritimes passagers la semaine dernière. Plusieurs Belges ont été rapatriés par la compagnie aérienne Brussels Airlines.​

