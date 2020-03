Burundi/RD Congo: les 1600 rapatriés du Congo seront « rééduqués »

Par Marie-France Cros.

Les 1600 Burundais, majoritairement membrs de la secte Zebiya, qui ont été refoulés cette semaine du Congo vont être « rééduqués » et « formés à la culture de leur pays natal » a déclaré le directeur général burundais chargé du rapatriement, de la réintégration et de la réinstallation des réfugiés et déplacés de guerre.