Coronavirus: l’OMS coordonne une étude internationale autour de 5 médicaments

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a qualifié mercredi le nouveau coronavirus d’ »ennemi de l’humanité », après que plus de 8.000 personnes sont mortes dans le monde depuis son apparition fin décembre en Chine. L’OMS coordonne par ailleurs une étude internationale dans laquelle cinq médicaments sont testés pour leur efficacité contre le Covid-19. Il s’agit d’une étude internationale à laquelle participent actuellement des hôpitaux d’Argentine, de Bahrein, d’Espagne, de Suisse, du Canada, d’Iran, d’Afrique du Sud, de Thaïlande, de France et de Norvège.

En raison de la charge de travail élevée du personnel médical, la question est restée simple, explique M. Tedros: « Nous demandons aux médecins de noter combien de temps les patients sous traitement médicamenteux restent à l’hôpital ».

Dans le même temps, un test avec un vaccin a également commencé, a déclaré M. Tedros.

« Plus de 200.000 cas ont été signalés à l’OMS et plus de 8.000 personnes ont perdu la vie », a-t-il dit, soulignant que plus de 80% des cas ont été recensés en Europe et dans le Pacifique occidental.

Mais le patron de l’OMS a une fois de plus demandé à l’ensemble de la communauté internationale de se mobiliser, insistant sur le fait que « l’Afrique devrait se réveiller, mon continent devrait se réveiller ».​

